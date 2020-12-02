Нижегородские предприятия привлекли 3 млрд рублей кредитных средств по программе поручительства в минувшем году Бизнес

Нижегородские предприятия смогли привлечь 3 млрд рублей кредитных средств в 2020 году благодаря программе поручительства. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По его словам, АНО "Агентство по развитию системы гарантий и Микрокредитная компания для субъектов малого и среднего предпринимательства Нижегородской области", реализующая программу в регионе, выдало бизнесу поручительства на сумму более 1 млрд рублей.

"Эта мера государственной поддержки оказывается в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Поручительство позволяет предпринимателям привлечь необходимый объем кредитов в ситуации, когда им недостаточно собственного обеспечения. В сравнении с 2019-м сумма полученных кредитов благодаря программе поручительства выросла на 50%", - сказал Глеб Никитин.

Поручительства по кредитам, банковским гарантиям, лизингу, займам бизнес может получить в размере от 100 тысяч до 25 млн рублей на срок до 7 лет.

"Объем поручительства может составить до 70% от суммы обязательства. Такая поддержка позволяет предприятиям закупать современное оборудование, пополнять оборотные средства, реализовывать инвестпроекты, создавать новые рабочие места, что особенно ценно в период пандемии. Всего за время работы программы гарантийной поддержки было выдано поручительств на сумму более 6,5 миллиарда рублей, что позволило нижегородским предпринимателям получить 14,5 миллиарда рублей кредитных средств", - добавил губернатор.

Ранее сообщалось, что в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в Нижегородской области были открыты центры "Мой бизнес". Они работают по принципу "одного окна", то есть предприниматель может получить у одного специалиста информацию из 40 различных ведомств. Также там организован call-центр "Мой бизнес", где можно получить подробные консультации по всем мерам поддержки предпринимателей, в том числе в период угрозы распространения COVID-19. Телефон: 8−800−301−29−94 (ежедневно с 9:00 до 18:00, звонок бесплатный).

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработан в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Он включает пять федеральных проектов: "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности", "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства", "Популяризация предпринимательства", "Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию" и "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации".