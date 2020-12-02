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Общество

Повреждение на магистральной тепловой сети в Дзержинске устранено

05 января 2021 19:36  [540] Общество

Фото: администрация Дзержинска

Дзержинские тепловые сети Нижегородского филиала "Т Плюс" устранили повреждение на участке магистральной тепловой сети в Дзержинске. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Заполнение системы теплоносителем и поэтапное возобновление подачи тепла отключенным объектам началось с 16:00. 

Напомним, жители более 70 домов в Дзержинске остались без отопления из-за повреждения на участке магистральной тепловой сети по адресу: ул. Студенческая д. 27 сегодня, 5 января 2021 года. Сообщение об утечке теплоносителя на магистральном трубопроводе поступило диспетчеру в 6:30. К проведению работ привлекались 12 человек и три единицы техники Дзержинских тепловых сетей.

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