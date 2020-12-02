Нижегородские организации сдали 10 тонн электролома в рамках программы "Школа утилизации: электроника" Общество

Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

С 1 января 2021 года вступил в силу законодательный запрет на захоронение отходов электронного и электрического оборудования.

Организациям всех форм собственности необходимо отработать алгоритмы списания и передачи на утилизацию отслужившего оборудования и электроники.

Нижегородская область стала девятым регионом, присоединившимся к реализации программы "Школа утилизации: электроника".

Министерство экологии и природных ресурсов, Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области подписали соглашение с Фондом рационального природопользования о бесплатной утилизации электротехники.

Как сообщили в пресс-службе нижегородского правительства, в рамках программы 14 организаций из Нижнего Новгорода, г.о.г. Дзержинск и Володарского района сдали 10 тонн электролома.

"Благодаря данной программе планируется не только снизить экологический вред, но повысить экологическую культуру населения, популяризировать раздельный сбор опасных отходов. Чем больше люди будут узнавать об этом, тем активнее будут применять свои знания на практике. Переработка позволит вернуть полезные компоненты во вторичный оборот и предотвратить попадание вредных химических веществ на полигоны. Такие программы помогают в реализации национального проекта "Экология". Мы значительно сокращаем количество отходов, отправляемых на захоронение", - отметил министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров.

В акции участвуют все населенные пункты Нижегородской области. Фондом составлен план по вывозу электроотходов на ближайшие несколько месяцев. В рамках программы сдать на переработку списанное электрооборудование бесплатно могут все школы, детские сады, библиотеки, больницы, ЗАГСы, органы власти и организации.

"Нижегородцы также могут сдавать отслужившую технику на утилизацию. Для этого управляющие компании и местные органы власти должны присоединиться к нашей программе и организовать временные пункты сбора для жителей. Мы в свою очередь будем помогать им с вывозом и переработкой отходов электроники. Я уверен, что жители Нижегородской области ответственно относятся к экологической ситуации в своем регионе и будут принимать активное участие в программе", - добавил куратор программы "Школа утилизации: электроника" в Нижнем Новгороде Алексей Рожков.

На переработку принимается любой электролом, вне зависимости от вида, габаритов, года выпуска: компьютерная и офисная техника, бытовая техника (включая холодильники и стиральные машины), электроинструмент, научная и медицинская техника, телефоны и персональные гаджеты, электронные и электрические игрушки, аксессуары (наушники, провода, мышки и т.д.). Исключение составляют только батарейки и оборудование со значком радиации.

Вся собранная техника отправится на переработку в экотехнопарк в Саранске. Следует отметить, что экспертиза технического состояния сдаваемого электрооборудования, необходимая для списания, также проводится Фондом бесплатно.

По результатам поведения программы ежегодно будет составляться рейтинг самых экологически ориентированных организаций, вручаться подарки и грамоты от Министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области и Фонда рационального природопользования.

"Старая электроника и электротехника относятся к опасным отходам, в первую очередь, из-за большого содержания тяжелых металлов. Мониторы, платы, разъемы, схемы содержат мышьяк, кадмий, свинец, ртуть. Корпуса техники производят из пластика, который разлагается более 500 лет. Провода выделяют при разложении и горении хлор, диоксины", - рассказала исполнительный директор Фонда Александра Кудзагова.



Кроме того, в непростых экономических условиях Фонд рационального природопользования принял решение поддержать бизнес, поэтому теперь сдать технику за символическую плату в 1 копейку за кубометр отходов могут и коммерческие организации.

Также фондом разработаны различные форматы экологических уроков, которые педагоги могут скачать с сайта и использовать в работе с детьми.

Для участия в программе организациям достаточно зарегистрироваться на сайте eko-fond.ru в разделе "Электроника". При регистрации необходимо указать электронную почту, на которую придет письмо с подробной инструкцией и запросом необходимой информации. Акция бессрочная и не закончится в этом году.

Напомним, о необходимости экологического воспитания молодежи губернатор Нижегородской области Глеб Никитин говорил в Уфе, на заседании Совета при полномочном представителе Президента РФ в ПФО Игоре Комарове.

Глава региона отметил, что в действующем в Нижегородской области Научно-образовательном центре в качестве одной из основных специализаций является экология.

Реализация национального проекта "Экология" в рамках указа президента Российской Федерации Владимира Путина началась в стране с 2019 года.

Справка:

"Школа утилизации: электроника" – единственная в России экологическая программа по бесплатной утилизации электроники для населения, органов власти и бюджетных учреждений.

Программа получила награду Минприроды России за заслуги в области охраны окружающей среды и является победителем множества международных и всероссийских экологических премий.