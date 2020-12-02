Нижегородцам напоминают о правилах финансовой безопасности по громкоговорителю Общество

Нижегородцам напоминают о правилах финансовой безопасности по громкоговорителю.

По улицам столицы Приволжья курсирует автомобиль, оснащенный громкоговорящим устройством.

Аудиообращение, подготовленное нижегородскими полицейскими, напоминает гражданам о необходимости соблюдать правила финансовой безопасности.

Как отметил член Общественного совета при Управлении МВД России по Нижнему Новгороду Сергей Шухрин, мошенники продолжают атаковать население, в том числе и рассылая смс.

"Усыпляя бдительность граждан, злоумышленники просят продиктовать лишь код из полученного сообщения. В такой ситуации важно не уставать разговаривать со своими друзьями, соседями, бабушками и дедушками о том, что это мошенники и ни в коем случае нельзя передавать им никакую информацию. Только совместными усилиями мы сможем остановить эту волну мошенничества", – говорит Сергей Шухрин.

Проведение данного профилактического мероприятия получило поддержку от городского полицейского ведомства.

"Голосовое информирование граждан через громкоговорящее устройство уже зарекомендовало себя как эффективный способ профилактики", - заявил начальник ОУУП и ПДН Управления МВД России по Нижнему Новгороду Алексей Лукашин.

"Надеемся, что нижегородцы примут к сведению полученную информацию и не станут жертвами аферистов", - сказал подполковник полиции.