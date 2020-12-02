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Общество

Генеральный директор "СИБУР-Нефтехима" Михаил Кувшинников умер на 49 году жизни

06 января 2021 10:38  [1616] Общество
Михаил Кувшинников

Михаил Кувшинников

Фото: с сайта Сибур Нефтехима

Генеральный директор "СИБУР-Нефтехима" Михаил Кувшинников скоропостижно скончался на 49 году жизни.

Свои соболезнования в связи со смертью директора дзержинского предприятия выразил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Михаил Дмитриевич стоял у руля одного из ключевых предприятий нефтехимического сектора региона. Нефтехимия занимает особое место в экономике области, от ее развития зависит благополучие страны в целом. Под руководством Михаила Кувшинникова предприятие активно развивалось, реализовывались новые проекты. Он умел находить общий язык с каждым человеком, мотивировать на новые свершения, поддерживать командный дух в коллективе. Это требует высоких человеческих и профессиональных качеств", - приводит пресс-служба регионального правительства слова Глеба Никитина.

"Прекрасно проявил себя Михаил Кувшинников в период пандемии. Отрасль столкнулась с серьезными вызовами, но ему удалось перенастроить работу предприятия, сохранив потенциал развития. Уверенно под его руководством всегда чувствовали себя сотрудники предприятия. Он был молодым, но мудрым и талантливым руководителем", - добавил губернатор Нижегородской области.

Похороны Михаила Кувшинникова пройдут на его малой родине – в городе Новокуйбышевске Самарской области. Прощание в Дзержинске состоится 6 января с 11:00 до 12:00 в Центре общественной работы по адресу: ул. Урицкого, 10

В настоящее время обязанности генерального директора исполняет главный инженер предприятия Михаил Гурлев.

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