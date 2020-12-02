Отбор на получение субсидий по проекту "Автолавки в село" прошли 13 районов Нижегородской области Экономика

Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

В 2020 году компенсации на приобретение автолавок получили 19 предпринимателей.

Свыше 13,6 млн рублей было выделено из бюджета Нижегородской области на проект "Автолавки в село", сообщили в пресс-службе нижегородского правительства.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, в этом году конкурсный отбор на получение субсидий прошли 13 районов.

Критерии участия в конкурсе - готовность районов обслуживать автолавкой не менее 5 населенных пунктов и создание рабочих мест.

"В 2019 году субсидии получили 10 муниципалитетов, благодаря чему необходимые продукты питания и товары первой необходимости смогли получить жители 304 населенных пунктов. В 2020-м благодаря проекту услуги нестационарной торговли получили жители еще 134 удаленных населенных пункта Нижегородской области", - заявил министр.

"В прошлом году на проект выделено 13,6 млн рублей, а в 2021-м на эту меру поддержки будет направлено еще 15 млн рублей из областного бюджета", - сообщил Максим Черкасов.

По словам получательницы субсидии - предпринимательницы Ирины Ионычевой, сейчас ее автолавка обслуживает порядка 20 удаленных населенных пунктов.

"Теперь благодаря субсидии мы приобрели усовершенствованные машины-автолавки с холодильным оборудованием. Это позволило расширить ассортимент, независимо от сезона осуществлять торговлю охлажденной продукцией", - рассказывает Ирина Ионычева.

Напомним, по решению губернатора Глеба Никитина на территории Нижегородской области региональный минпром реализует проект "Автолавки в село".

Это проект из "Магазина верных решений", который формирует Агентство стратегических инициатив. С помощью этого проекта услуги нестационарной торговли получают жители удаленных населенных пунктов Нижегородской области.

СПРАВКА:

По итогам конкурсного отбора, проведенного министерством промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области среди муниципалитетов, победителями стали 13 муниципальных образований: Вачский муниципальный район, Дивеевский муниципальный округ, Краснооктябрьский муниципальный район, Княгининский муниципальный район, Лукояновский муниципальный район, Спасский муниципальный район, Пильнинский муниципальный район, Большебодинский муниципальный район, Бутурлинский муниципальный район, Ковернинский муниципальный округ, Шатковский муниципальный район, г.о. Сокольский и г.о.г. Шахунья.