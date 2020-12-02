Ольга Щетинина исполнила желания нижегородских детей-участников акции "Елка желаний" Общество

Ольга Щетинина исполнила желания нижегородских детей-участников акции Елка желаний

Заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области, руководитель фракции "Единой России" Ольга Щетинина исполнила новогодние желания детей – участников акции "Елка желаний".

Как сообщили в пресс-службе НРО "Единой России", пятилетняя Саша и ее мама из Нижнего Новгорода мечтали о шведской стенке и написали об этом на "Елку желаний".

Девочка из-за ограничений по здоровью пока не может самостоятельно стоять и ходить, проходит специальные курсы в реабилитационных центрах. Занятия на домашнем спорткомплексе помогут ей физически развиваться.

Их шар с елки сняла Ольга Щетинина. Она вместе с помощниками привезла семье шведскую стенку, которую тут же собрали и установили в комнате.

"Мы занимаемся с дочкой дома с помощью разных подручных средств, но это неудобно. Шведская стенка нужна, чтобы учить ее самостоятельно вставать, держаться за поручни, делать различные упражнения. Сами мы бы не смогли приобрести такой спортивный тренажер. Написали с Сашей письмо на "Елку желаний", но не ожидали, что так все случится, это было настолько неожиданно и радостно. Большое спасибо! Теперь мы будем с Сашей очень старательно заниматься", - рассказала мама девочки.

Для Саши подобрали специальный спортивный комплекс, чтобы он был удобен и безопасен для нее.

"Когда я сняла шарик с елки с желанием Сашеньки, сразу же проконсультировалась, какая шведская стенка подойдет именно ей. Саша очень развитый и любознательный ребенок, с ней много занимаются, мы с ней читали стихи и пели песенки. Очень надеюсь, что шведская стенка поможет ее дальнейшему физическому развитию. Она окрепнет, сможет сама вставать на ножки, сама ходить. Саша улыбается, мама от радости плачет – эмоции переполняют", -

поделилась впечатлениями Ольга Щетинина.

Еще Саша получила в подарок от Снегурочки игрушку со сладостями.

Также Ольга Щетинина исполнила новогоднее желание 12-летнего Жени и его младшей сестренки из Володарского района, которые мечтали о батуте. Сейчас дети с радостью осваивают "прыгучий" тренажер.

Ольга Щетинина пожелала всем маленьким участникам акции и их родителям здоровья, счастья, радости и исполнения самых заветных желаний и обещала следить за их успехами и поддерживать.

"Так приятно быть Снегурочкой и выполнять желания маленьких детей. Для меня участие в акции "Елка желаний№ очень искреннее, очень трепетное и приятное. Мечты детей обязательно должны сбываться!" - сказала она.

Напомним, в Нижегородской области проходит всероссийская благотворительная акция "Елка желаний". Ее цель - исполнить новогодние мечты детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья и ребят из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. До конца января партактив и депутаты "Единой России" исполнят более 100 новогодних желаний юных нижегородцев.