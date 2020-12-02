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Общество

Прием работ на нижегородский конкурс видеороликов "В объективе БезОпасности" продлили до 25 января

06 января 2021 12:38  [383] Общество

Прием работ на нижегородский конкурс видеороликов "В объективе БезОпасности" продлили до 25 января.

Как сообщает пресс-служба нижегородского правительства, конкурс видеороликов "В объективе БезОпасности" среди учащихся школ организуют Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области и Детский общественный совет и региональный Уполномоченный по правам ребенка.

Региональный конкурс проводится в рамках федерального проекта "Социальная активность". К участию приглашаются ребята в возрасте 12-17 лет.

Участникам предлагается создать социальный анимационный, мультипликационный или игровой видеоролик, отражающий правовые проблемы детей и подростков и пути их решения (в бытовой среде, в школе). Выполненные работы нужно опубликовать на странице в социальной сети "ВКонтакте" (личной или детского объединения, если участие командное) с тегом #В_объективе_БезОпасности.

Порядок участия, сроки проведения конкурса, информацию о победителях и призерах можно найти на официальном сайте ГБУДО "Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области", а также в группах "ВКонтакте": "Старшеклассник52" "Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области", "Детский общественный Совет".

Как заявили организаторы, изначально конкурс планировалось завершить до конца 2020 года, однако по просьбам школьников прием работ продлен до 25 января 2021 года.

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Теги:
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