Жилинспекция оценила качество очистки придомовых территорий в Московском районе Нижнего Новгорода

Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области
Специалисты Государственной жилищной инспекции Нижегородской области 6 января проверили работу домоуправляющей компании Московского района.
Как сообщили в пресс-службе нижегородского правительства, особое внимание было уделено очистке придомовой территории, а также кровель от снега и наледи, вывозу мусора и дезинфекции подъездов.
Так, специалисты посетили дома на улице Ярошенко.
"Госжилинспекция на ежедневной основе проводит обследования многоквартирных домов. Праздничные дни не являются исключением. Сейчас видим, что работы по благоустройству придомовой территории и дезинфекции еще продолжаются. В целом деятельность домоуправляющей компании в данном случае оцениваем удовлетворительно", - сказала начальник Нижегородского заречного отдела Государственной жилищной инспекции Нижегородской области Екатерина Соловьева.
Как отметили в домоуправляющей компании Московского района, уборка придомовых территорий организуется ежедневно. Ей занимается 215 человек.
"Сегодня для расчистки территории вдоль домов с 1 по 17 по улице Ярошенко мы привлекли 9 единиц техники. Это тракторы и самосвалы для вывоза снега и крупногабаритного мусора с контейнерных площадок. Также бригада альпинистов сбивает снег и наледь с крыш домов. Если говорить о дезинфекции, то темпы мы не снижаем. Санитарную обработку проводим ежедневно", - добавил исполнительный директор домоуправляющей компании Московского района Дмитрий Пыхтенков.
Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил Государственной жилищной инспекции региона усилить контроль за деятельностью управляющих компаний, а также за качеством предоставления коммунальных услуг и своевременно реагировать на обращения граждан.
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