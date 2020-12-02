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Общество

Жилинспекция оценила качество очистки придомовых территорий в Московском районе Нижнего Новгорода

06 января 2021 13:59  [398] Общество
Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

Специалисты Государственной жилищной инспекции Нижегородской области 6 января проверили работу домоуправляющей компании Московского района.

Как сообщили в пресс-службе нижегородского правительства, особое внимание было уделено очистке придомовой территории, а также кровель от снега и наледи, вывозу мусора и дезинфекции подъездов.

Так, специалисты посетили дома на улице Ярошенко.

"Госжилинспекция на ежедневной основе проводит обследования многоквартирных домов. Праздничные дни не являются исключением. Сейчас видим, что работы по благоустройству придомовой территории и дезинфекции еще продолжаются. В целом деятельность домоуправляющей компании в данном случае оцениваем удовлетворительно", - сказала начальник Нижегородского заречного отдела Государственной жилищной инспекции Нижегородской области Екатерина Соловьева.

Как отметили в домоуправляющей компании Московского района, уборка придомовых территорий организуется ежедневно. Ей занимается 215 человек.

"Сегодня для расчистки территории вдоль домов с 1 по 17 по улице Ярошенко мы привлекли 9 единиц техники. Это тракторы и самосвалы для вывоза снега и крупногабаритного мусора с контейнерных площадок. Также бригада альпинистов сбивает снег и наледь с крыш домов. Если говорить о дезинфекции, то темпы мы не снижаем. Санитарную обработку проводим ежедневно", - добавил исполнительный директор домоуправляющей компании Московского района Дмитрий Пыхтенков.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил Государственной жилищной инспекции региона усилить контроль за деятельностью управляющих компаний, а также за качеством предоставления коммунальных услуг и своевременно реагировать на обращения граждан.

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