Евгений Люлин выразил соболезнования в связи со скоропостижной смертью гендиректора "СИБУР-Нефтехима" Михаила Кувшинникова Общество

Председатель ЗС НО Евгений Люлин выразил соболезнования в связи со скоропостижной смертью генерального директора "СИБУР-Нефтехима" Михаила Дмитриевича Кувшинникова.

"От имени Законодательного Собрания Нижегородской области и себя лично выражаю глубокие соболезнования коллегам, родным, близким в связи со скоропостижной смертью генерального директора "СИБУР-Нефтехима" Михаила Дмитриевича Кувшинникова. Профессионал, талантливый руководитель, неравнодушный человек он завоевал авторитет, уважение людей, оставил след в истории нефтехимической отрасли Нижегородской области, внес весомый вклад в социально-экономическое развитие региона. Светлая ему память. Скорбим вместе с вами", - говорится в телеграмме, направленной в адрес АО "СИБУР-НЕФТЕХИМ".