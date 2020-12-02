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Общество

Евгений Люлин выразил соболезнования в связи со скоропостижной смертью гендиректора "СИБУР-Нефтехима" Михаила Кувшинникова

06 января 2021 14:16  [732] Общество

Председатель ЗС НО Евгений Люлин выразил соболезнования в связи со скоропостижной смертью генерального директора "СИБУР-Нефтехима" Михаила Дмитриевича Кувшинникова.

"От имени Законодательного Собрания Нижегородской области и себя лично выражаю глубокие соболезнования коллегам, родным, близким в связи со скоропостижной смертью генерального директора "СИБУР-Нефтехима" Михаила Дмитриевича Кувшинникова. Профессионал, талантливый руководитель, неравнодушный человек он завоевал авторитет, уважение людей, оставил след в истории нефтехимической отрасли Нижегородской области, внес весомый вклад в социально-экономическое развитие региона. Светлая ему память. Скорбим вместе с вами", - говорится в телеграмме, направленной в адрес АО "СИБУР-НЕФТЕХИМ".

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