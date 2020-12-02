Интерактивная инсталляция "КОД Нижнего" открылась в столице Приволжья Культура и отдых

Фото предоставлено АНО Центр 800

С 5 по 24 января в пространстве ЦЕХ * будет работать бесплатная интерактивная инсталляция "КОД Нижнего".

Как сообщает пресс-служба нижегородского правительства, нижегородцы и гости города увидят выставочную программу с использованием современных технологий, рассказывающую о восьми веках удивительной и захватывающей истории Нижнего Новгорода.

Выставка – первое мероприятие в 2021 году, посвященное 800-летию Нижнего Новгорода.

Интерактивная инсталляция "КОД Нижнего" состоит из визуальных, аудиальных, кинестетических и обонятельных иммерсивных инсталляций. Это 10 тематических зон: "Начало всего", "Смелость и воля", "Страж Руси. Город-богатырь", "Феникс. Рождённые в огне", "За каменной стеной", "Народное ополчение", "Фонарь Кулибина", "Нижегородская ярмарка", "Счастливая восьмёрка" и "Город говорит". Каждая зона посвящена определенному историческому периоду и людям, прославившим Нижегородский край. Экспозиция позволит за короткое время узнать об истории города, ощутить связь эпох.

"Изучение истории через современные тактильные и аудиовизуальные форматы – это крайне важный аспект нашей работы. 800-летие Нижнего Новгорода – прекрасная возможность поработать с разными форматами. Как с серьезными – книги, статьи, научные выставки, так и более легкими, вовлекающими, прежде всего детей, в изучение истории родного города. С точки зрения контента для детей, поданного ясно и легко, эта инсталляция особенно хороша", - говорит заместитель председателя правительства Нижегородской области, региональный министр культуры Олег Беркович.

Интерактивная инсталляция "КОД Нижнего" создавалась командой нижегородцев. Продюсерами выставки выступает АНО "Центр 800". Автор концепции и сценария – Артём Мещеряков, сценарий и режиссура разработаны Львом Харламовым. Мультимедиа декорации создавали художники нижегородской студии dreamlaser, а также декораторы "Д-констракшн" (г. Москва) и студия "м20" (г. Нижний Новгород). Во время путешествия по выставке гости услышат голоса нижегородских актёров: заслуженного артиста России Анатолия Фирстова, Павла Ушакова, Олега Шапкова, Льва Харламова, Анны Помысухиной, Александра Калугина, Константина Кибардина, Юрия Прохорова, Александра Котова, Эвелины Ратбиль и Влада Сергеева.

"Приняли участие очень много творческих людей. К примеру, разные композиторы специально написали 9 оригинальных музыкальных композиций, 12 актеров озвучивают инсталляцию, мы специально подбирали разные типажи. Контент и sound-дизайн созданы также силами нижегородских специалистов, - рассказывает сценарист и режиссер Лев Харламов, — Идея инсталляции в том, чтобы в начале юбилейного года за 20 минут взглянуть на историю города. Интерактивность – это очень интересно, но и очень сложно. Мы хотели, чтобы зритель интуитивно чувствовал, как себя вести, старались предугадать его поведение и не давали слишком много подсказок. Мы создали образные ряды для каждого века, вычленили самое знаковое. Мы искали пересечения исторических событий и нынешней эпохи, пытались соединять истории. Мы старались через образы Нижнего показать характерные черты всей страны для соответствующих веков".

На выставке посетители узнают об инфраструктурной и событийной программах 2021 года, а также могут приобрести лицензионную брендированную продукцию с символикой 800-летия. Это предметы одежды, магниты, кружки, значки и другие сувениры, а также изделия народных художественных промыслов.

1 декабря экспозиция была презентована в Москве на заседании федерального организационного комитета по подготовке к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода при участии губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Гостями презентации стали первый заместитель руководителя администрации Президента Сергей Кириенко и заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко. Члены оргкомитета по подготовке к празднованию юбилея Нижнего высоко оценили интерактивную выставку.

Мультимедиа-арт-пространство ЦЕХ * расположен в "Нижполиграфе", улица Варварская, 32 (вход со стороны улицы Ковалихинской).

Вход на выставку "КОД Нижнего" бесплатный, но по предварительной записи. Количество посетителей одновременно ограничено из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Посещение возможно только в маске.

Регистрироваться необходимо по ссылке: https://nizhny800.timepad.ru/event/1517195/

СПРАВКА:

Мультимедиа-арт-пространство ЦЕХ * создала студия dreamlaser в бывшем печатном цехе в здании "Нижполиграфа" площадью 1000 квадратных метров к 800-летию Нижнего Новгорода при поддержке АНО "Центр 800" и регионального правительства.

Миссия проекта – сделать процесс представления медиаискусства в Нижнем Новгороде непрерывным, открыть диалог между широкой публикой и миром медиаискусства.

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