Депутаты помогают медикам Нижегородской области Политика

Фото: НРО "Единая Россия"

Депутаты "Единой России" всех уровней и партийный актив помогают медикам в больницах и поликлиниках Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

Депутаты ЕР принимают участие в волонтерской работе - доставляют лекарства пациентам, проходящим лечение на дому; работают в медицинских колл-центрах; помогают в нековидных зонах медицинских учреждений.

Например, депутаты помогают в работе Нижегородского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, который является крупнейшей лабораторией региона. Его специалисты в сутки выполняют до трех тысяч исследований.

"Помощь нам однозначно нужна, мы рады любой поддержке, поскольку объемы работы колоссальные. Сегодня мы являемся крупнейшей лабораторией в регионе по диагностике ковид-инфекции. К нам приходят на исследование все биоматериалы – и кровь, и мазки. Это порядка трех тысяч направлений в сутки. Естественно, врачи занимаются их исследованием, а помощь нам необходима, чтобы регистрировать такой объем направлений", - рассказал главный врач центра Соломон Апоян.

Помощь лаборатории оказали заместитель руководителя Центрального исполнительного комитета "Единой России" Роман Любарский, руководитель волонтерского центра и исполкома регионального отделения "Единой России" Алексей Антонов и руководитель депутатского объединения партии в городской Думе Нижнего Новгорода Евгений Костин.

"Помощь медицинским учреждениям – дело добровольное, но все понимают, что это возможность поддержать наших медиков, которым сейчас достаточно тяжело. Тем более волонтеры задействованы на тех функциях, которые не требуют специальной подготовки. И каждый своими действиями вносит вклад в общее дело", - сказал Роман Любарский.

"С самого начала пандемии помощь медикам является приоритетным направлением нашей работы. Сейчас они работают буквально на износ. Помимо основной их деятельности есть много бумажной работы, которая не очень трудная, но занимает много времени у медицинских работников. Волонтерская помощь позволяет сотрудникам медучреждений либо переключиться на профильную работу, либо найти время на небольшой перерыв для отдыха и обеда. Сотрудники медучреждений – без преувеличения самые главные герои минувшего года, и наша благодарность им безгранична. А такой волонтерской работой мы можем хоть немного, но снять с них нагрузку", - добавил Алексей Антонов.

Помимо волонтерской работы в медицинских учреждениях депутаты помогают в обеспечении медработников средствами индивидуальной защиты, компьютерной техникой, топливными сертификатами для служебных машин, а также предоставляют врачам транспорт для рабочих поездок.

Напомним, волонтерский центр "Единой России" в Нижегородской области был открыт 23 марта 2020 года. К нему присоединились более двух тысяч добровольцев, центр объединил различные волонтерские и общественные организации, представителей бизнеса и просто неравнодушных нижегородцев. На данный момент помощь получили более 50 тысяч нижегородцев.