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Общество

Руководитель следственного отдела в Павлове встретился с матерью героя Сергея Анучина в годовщину его гибели

08 января 2021 13:33  [901] Общество
фото: СУ СК РФ по Нижегородской области

фото: СУ СК РФ по Нижегородской области

Руководитель Павловского межрайонного следственного отдела Алексей Шошин в новогодние праздники навестил мать Сергея Анучина. Об этом сообщают в следственном управлении СК РФ по Нижегородской области.

С момента трагедии прошел год. Тогда 18-летний юноша ценой жизни вместе с 17-летним другом Данилой Небогатовым спасли пенсионерку от напавшего на неё рецидивиста.

Согласно информации, Инне Анучиной всё это время оказывалась помощь и поддержка. Сейчас офицеры поздравили её с новогодними праздниками и подарили подарки. Алексей Шошин поблагодарил женщину за воспитание сына.

"Подвиг, совершённый ценой жизни останется вечно в сердцах людей, и именно Сергей Анучин стал примером для подрастающего поколения, да и всего нашего общества", - отмечают следователи.

Ранее сообщалось, что убийца приговорён к 27,5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима, 10 из них – в тюрьме. Он уже был судим по ст.105 (убийство) и161 (грабёж) УК РФ.

Напомним, 3 января 2020 года он, выследив жертву возле магазина, пытался сорвать с 62-летней местной жительницы пальто, стоимостью 1,258 тыс. рублей. Потерпевшая оказала активное сопротивление и позвала на помощь проходивших поблизости юношей. Нападавший оказал сопротивление и нанёс Сергею Анучину несколько ударов ножом, от которого молодой человек скончался на месте. Его друг попал в больницу.

По решению председателя СК России Александра Бастрыкина Сергей Анучин (посмертно) и Данила Небогатов награждены медалью "Доблесть и отвага".

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