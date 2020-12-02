Работу общественного транспорта проконтролировали в Нижнем Новгороде Общество

фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

Работу общественного транспорта проконтролировали в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Согласно информации, специалисты регионального минтранса провели рейд 8 января. Его причиной стали жалобы нижегородцев в социальных сетях.

"Претензий к работе общественного транспорта у нас нет. Автобусы ходят по расписанию выходного дня. Так, например, мы проверили популярный маршрут А-71. Согласно расписанию в выходные на линию выходят 18 автобусов, в будни - 34. Интервал движения 7-8 минут. Данные стандарты выдерживаются. Переполнений не наблюдаем. Также пообщались с водителями. По их словам, нехватки кадров нет, на больничном находятся единицы", - заявил исполняющий обязанности заместителя министра транспорта и автомобильных дорог региона Артем Бафанов.

По данным чиновника, в праздничные дни пассажиропоток составляет 350-400 тыс. человек в день, в будние дни - 750 тыс. Отмечается, что количество автобусов на линии соответствует данным потребностям.

Кроме того, специалисты посетили Центральную диспетчерскую службу городского пассажирского транспорта. Здесь отслеживается соблюдение графиков и маршрутов движения автобусов в Нижнем Новгороде.

"Любое отклонение от расписания диспетчер оперативно видит на карте маршрута. Например, сейчас на экран выведен маршрут А-71. Видим, что на линии работает 18 единиц, интервал движения соответствует расписанию", - добавила начальник отдела информационно-аналитической работы МКУ Центральная диспетчерская служба городского пассажирского транспорта Татьяна Наумова.

Напомним, с 1 по 10 января 2021 года работа метрополитена, трамваев, троллейбусов, автобусов на территории Нижнего Новгорода организована по расписанию выходного дня.