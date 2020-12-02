Последние новости рубрики Общество
10 января 2021 00:01  [178] Новый штраф для водителей начал действовать с 10 января
09 января 2021 19:36  [348] Нижний Новгород признан "Новогодней столицей России-2022"
09 января 2021 16:14  [293] Все опасные снежные горки снесут в Нижнем Новгороде
09 января 2021 15:44  [206] Андрей Чертков намерен поддерживать активные и творческие семьи Кстова
09 января 2021 11:20  [224] Иван Носков требует усилить работы по вывозу снега в Дзержинске
09 января 2021 10:31  [233] Почти 20 млн экспертиз мяса, рыбы и молока провела нижегородская госветслужба в 2020 году
09 января 2021 10:25  [211] Рынок труда в Нижегородской области постепенно начал выходить из кризиса, - служба занятости
08 января 2021 19:20  [307] Около 150 куб. м. веток и мусора вывезли с контейнерных площадок Приокского района Нижнего Новгорода
08 января 2021 19:02  [280] Три аварийных дома расселены в Автозаводском районе Нижнего Новгорода
08 января 2021 15:07  [554] Замгубернатора прокомментировал "воскрешение" мужчины в нижегородском морге
Общество

Работу общественного транспорта проконтролировали в Нижнем Новгороде

08 января 2021 14:17  [363] Общество
фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

Работу общественного транспорта проконтролировали в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Согласно информации, специалисты регионального минтранса провели рейд 8 января. Его причиной стали жалобы нижегородцев в социальных сетях.

"Претензий к работе общественного транспорта у нас нет. Автобусы ходят по расписанию выходного дня. Так, например, мы проверили популярный маршрут А-71. Согласно расписанию в выходные на линию выходят 18 автобусов, в будни - 34. Интервал движения 7-8 минут. Данные стандарты выдерживаются. Переполнений не наблюдаем. Также пообщались с водителями. По их словам, нехватки кадров нет, на больничном находятся единицы", - заявил исполняющий обязанности заместителя министра транспорта и автомобильных дорог региона Артем Бафанов.

По данным чиновника, в праздничные дни пассажиропоток составляет 350-400 тыс. человек в день, в будние дни - 750 тыс. Отмечается, что количество автобусов на линии соответствует данным потребностям.

Кроме того, специалисты посетили Центральную диспетчерскую службу городского пассажирского транспорта. Здесь отслеживается соблюдение графиков и маршрутов движения автобусов в Нижнем Новгороде.

"Любое отклонение от расписания диспетчер оперативно видит на карте маршрута. Например, сейчас на экран выведен маршрут А-71. Видим, что на линии работает 18 единиц, интервал движения соответствует расписанию", - добавила начальник отдела информационно-аналитической работы МКУ Центральная диспетчерская служба городского пассажирского транспорта Татьяна Наумова.

Напомним, с 1 по 10 января 2021 года работа метрополитена, трамваев, троллейбусов, автобусов на территории Нижнего Новгорода организована по расписанию выходного дня.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph