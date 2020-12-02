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Происшествия

Почти две тысяч посетителей ТРЦ "Небо" в Нижнем Новгороде эвакуировали из-за ложной тревоги

09 января 2021 16:00  [238] Происшествия

Ложная тревога стала причиной эвакуации почти двух тысяч посетителей ТРЦ "Небо" в Нижнем Новгороде.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области. инцидент произошел днем 9 января.

Силы экстренного реагирования прибыли в ТРЦ "Небо" Нижнего Новгорода из-за срабатывания пожарной сигнализации в одном из магазинов торгового центра. Однако при прибытии было установлено, что произошло ложное срабатывание автоматической пожарной сигнализации.

Еще до прибытия пожарных подразделений 1700 посетителей, в том числе 209 детей эвакуировались самостоятельно. Жертв и пострадавших нет.

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