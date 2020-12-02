Последние новости рубрики Общество
10 января 2021 00:01  [176] Новый штраф для водителей начал действовать с 10 января
09 января 2021 19:36  [346] Нижний Новгород признан "Новогодней столицей России-2022"
09 января 2021 16:14  [293] Все опасные снежные горки снесут в Нижнем Новгороде
09 января 2021 15:44  [206] Андрей Чертков намерен поддерживать активные и творческие семьи Кстова
09 января 2021 11:20  [224] Иван Носков требует усилить работы по вывозу снега в Дзержинске
09 января 2021 10:31  [232] Почти 20 млн экспертиз мяса, рыбы и молока провела нижегородская госветслужба в 2020 году
09 января 2021 10:25  [210] Рынок труда в Нижегородской области постепенно начал выходить из кризиса, - служба занятости
08 января 2021 19:20  [307] Около 150 куб. м. веток и мусора вывезли с контейнерных площадок Приокского района Нижнего Новгорода
08 января 2021 19:02  [279] Три аварийных дома расселены в Автозаводском районе Нижнего Новгорода
08 января 2021 15:07  [554] Замгубернатора прокомментировал "воскрешение" мужчины в нижегородском морге
Общество

Все опасные снежные горки снесут в Нижнем Новгороде

09 января 2021 16:14  [293] Общество

Все опасные снежные горки снесут в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.

В Нижегородской области стартовала профилактическая акция "Добрая горка". До 15 января в рамках акции нижегородцы смогут пожаловаться на опасные горки, съезды которых ведут на проезжую часть дорог. Поступившая информация об опасных горках будет проверяться, после чего опасные снежные горки, катание на которых может закончится ДТП, будут устранены.

Инициаторы акции - Нижегородская Госавтоинспекция и Уполномоченный по правам ребенка. Информацию об опасных горках можно сообщать по телефону: 428-04-05.

Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют родителям убедиться в том, что их дети катаются на безопасных склонах, и выбирать для катания горки на закрытых для транспорта территориях: на школьных дворах, парках, детских площадках. Главное - исключить возможность съезда детей под колеса автомобилей.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph