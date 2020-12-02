Все опасные снежные горки снесут в Нижнем Новгороде Общество

Все опасные снежные горки снесут в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.

В Нижегородской области стартовала профилактическая акция "Добрая горка". До 15 января в рамках акции нижегородцы смогут пожаловаться на опасные горки, съезды которых ведут на проезжую часть дорог. Поступившая информация об опасных горках будет проверяться, после чего опасные снежные горки, катание на которых может закончится ДТП, будут устранены.

Инициаторы акции - Нижегородская Госавтоинспекция и Уполномоченный по правам ребенка. Информацию об опасных горках можно сообщать по телефону: 428-04-05.

Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют родителям убедиться в том, что их дети катаются на безопасных склонах, и выбирать для катания горки на закрытых для транспорта территориях: на школьных дворах, парках, детских площадках. Главное - исключить возможность съезда детей под колеса автомобилей.