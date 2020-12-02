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Общество

Новый штраф для водителей начал действовать с 10 января

10 января 2021 00:01  [180] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Новый штраф для водителей начал действовать с 10 января. Соответствующий законопроект опубликован на интернет-портале правовой информации.

Речь идет о штрафах за неоплату проезда по платной автодороге.

Теперь водители легковых автомобилей будут обязаны заплатить за подобное нарушение 1,5 тысячи рублей, а водители автобусов и грузовиков - 5 тысяч рублей.

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