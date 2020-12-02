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Новый штраф для водителей начал действовать с 10 января. Соответствующий законопроект опубликован на интернет-портале правовой информации.
Речь идет о штрафах за неоплату проезда по платной автодороге.
Теперь водители легковых автомобилей будут обязаны заплатить за подобное нарушение 1,5 тысячи рублей, а водители автобусов и грузовиков - 5 тысяч рублей.
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