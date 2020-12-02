Участок дороги Нижний Новгород – Саратов в Шатковском районе отремонтируют в 2021 году Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Участок дороги Нижний Новгород – Саратов в Шатковском районе отремонтируют в 2021 году. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

Он пояснил, что данный участок трассы, проходящий по территории Шатковского района, составляет 5,5 км. Ремонт будет осуществляться в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Стоимость ремонтных работ составит 365 млн рублей.

"Участок, который планируется отремонтировать, проходит по центральным улицам в рабочем поселке Шатки. Помимо самого дорожного полотна запланировано строительство моста через реку Елховку, а также создание части дорожных коммуникаций и укрепление обочин. Финансирование серьезное, проект очень важен для приведения этого отрезка дороги в нормативное состояние и для улучшения транспортного сообщения на этом участке", - пояснил глава региона.

В Шатках дорога, которую отремонтируют, проходит по улицам Нечаевке, 1 Мая, Центральной и Ленина. Подрядчику необходимо построить мостовой переход через реку Елховку и водопропускные трубы, уложить три слоя асфальтобетонного покрытия и укрепить обочины. Кроме того, планируется ремонт тротуаров, строительство парковки и автобусных остановок, установка светофора и наружного освещения, а также дорожных знаков. Завершить капитальный ремонт подрядчик, согласно контракту, должен до 31 октября 2021 года.

В 2020 году в рамках региональной ремонтной программы нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" было отремонтировано 195 участков общей протяженностью 887,1 км. Регион занял второе место среди субъектов РФ после Московской области по объемам дорожного ремонта.

В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина в 2019 году в 83-х субъектах страны, в том числе в Нижегородской области, стартовал национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Он направлен на увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям. Фактически национальный проект стал продолжением приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" 2017-2018 годов.