Новый штамм британского коронавируса выявлен в России Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Новый штамм британского коронавируса выявлен у россиянина, вернувшегося из Великобритании в конце 2020 года. Об этом в интервью телеканалу "Россия-1" сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Сейчас существует так называемый британский штамм коронавируса, и российские ученые изучают его.

Анна Попова объяснила, что с конца ноября до 22 декабря в Россию из Великобритании вернулись чуть более 7 тысяч человек. По итогам проверки вернувшихся британский штамм был обнаружен у одного человека. При этом у него не было никаких симптомов болезни, и он чувствовал себя хорошо, как и в настоящее время, пройдя курс лечения.

"По нашим данным, тест-системы, которые действуют в РФ для ПЦР-диагностики, обнаруживают этот вирус, и вакцины, которые сегодня зарегистрированы в РФ, абсолютно точно защищают от этого вируса. Он не стал более опасным, он не вызывает более тяжелого течения, но он скорее всего более заразен, более контагиозен. То есть, один человек может заразить большее количество, чем предыдущий вариант", - рассказала Анна Попова.

Она добавила, что данный случай заражения британским штаммом коронавируса является единичным известным в России. Напомним, что первые случаи более известной новой коронавирусной инфекции COVID-19, которая сейчас циркулирует в России, были выявлены в китайской провинции Хубэй в конце декабря 2019 года, а в начале января 2020 года заболевшим был поставлен диагноз. За январь-февраль вирус распространился по 30 странам.

Первые заболевшие в России были зарегистрированы 31 января. Заразились два гражданина Китая, находящиеся на тот момент в Забайкалье и Тюменской области. Затем случаи заражения COVID-19 регистрировались по всей стране, и на 16 апреля 2020 года не осталось ни одного региона, где бы не было заболевших.

11 марта всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.

В Нижегородской области первый случай заражения коронавирусом выявлен 6 марта. Заболевшая обратилась к медикам с признаками ОРВИ, которые появились после возвращения из Италии. Уже 17 марта врачи констатировали ее выздоровление.

Однако, в этот же день (17 марта) коронавирус выявили еще у одной женщины, которая вернулась из Германии.

Третий случай заражения коронавирусом официально подтвердился в Нижнем Новгороде 19 марта. Молодой человек–гражданин Ирака прибыл в Нижний Новгород после поездки в Австрию.

Через два дня в Нижегородской области появилось еще четыре человека с подтвержденным коронавирусом. Заболевание обнаружилось после посещения Италии, Германии и Австрии.