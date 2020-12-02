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11 января 2021 09:08  [135] Прокуратура потребовала обеспечить детей-инвалидов Вознесенского района лечебным питанием
Общество

Прокуратура потребовала обеспечить детей-инвалидов Вознесенского района лечебным питанием

11 января 2021 09:08  [135] Общество

Прокуратура потребовала обеспечить детей-инвалидов Вознесенского района лечебным питанием. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры 11 января 2021 года.

Проверкой установлено, что двое детей заявительницы являются инвалидами, им поставлен диагноз муковисцидоз.

По решению врачебной комиссии Вознесенской ЦРБ их необходимо обеспечивать специализированными продуктами лечебного питания.

Однако, в нарушение требований Закона рецепты на специализированные продукты лечебного питания для детей ЦРБ не выданы.

Фактически в период с апреля 2020 года дети лечебным питанием не обеспечиваются.

В связи с этим прокурором главному врачу ЦРБ внесено представление с требованием устранить нарушения и привлечь виновных лиц к ответственности, которое находится на рассмотрении.

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