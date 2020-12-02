Афиша культурных событий Нижнего Новгорода с 11 по 17 января 2021 года Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Новогодние праздники закончились, но жизнь продолжается. Нижегородские учреждения культуры приготовили для жителей города насыщенную программу, с которой можно познакомиться на этой неделе - с 11 по 17 января.

Нижегородский театр "Комедiя": 16,17 января – спектакль по пьесе Алексея Житковского "Горка" (16+).

Нижегородский театр оперы и балета им.Пушкина: 13 января – мюзикл "Моя прекрасная леди" (12+);

14,15 января – балет "Щелкунчик" (0+);

16 – января – опера "Иоланта" (12+);

17 января – балет "Пер Гюнт" (12+).

Нижегородский государственный театр драмы им. М. Горького

12 января – спектакль по пьесе Рэя Куни "№13" (16+);

13 января – спектакль по пьесе Рэя Куни "Клинический случай" (16+);

14 января – спектакль по пьесе Василия Шукшина "Энергичные люди" (16+);

15 января – спектакль по пьесе Александра Сухово-Кобылина "Свадьба Кречинского" (12+);

16 января – спектакль по произведениям Виктории Токаревой "Параллельные влюбленности" (16+);

17 января – спектакль по пьесе Михаила Булгакова "Зойкина квартира" (16+).

Нижегородский государственный академический театр кукол: 16,17 января - новогодняя сказка "В поисках Оленя Золотые рога" (6+).

Детский театр "Вера": 16 января – спектакль по произведению Виктора Драгунского "Денискины рассказы" (6+);

17 января – спектакль "Сказка о царе Салтане" (0+).

Нижегородский камерный музыкальный театр им. В. Т. Степанова: 17 января –музыкальная комедия "Бабий бунт" (16+).

Нижегородский планетарий им. Гречко : 14 января – программа "Два стеклышка. Удивительный телескоп" (12+), программа "Звездное небо Нижнего" (12+);

14, 15 января - "Вечерние экскурсии под звездным небом" по планетарию (12+);

15 января – программа "Фантом Вселенной. В поисках темной материи" (12+), программа "Небо зимы" (12+);

16 января – программа "Звездные друзья зайчонка Тафика" (6+), программа "Парад планет" (6+), лекция "Мифы о звездном небе" (12+), программа "Планеты, открытые заново" (12+);

16,17 января - лекция "Детям о звездах" (6+), программа "Полярис. Космическая субмарина и загадка полярной ночи" (6+), программа "Астрономическая азбука" (6+);

17 января - обзорная экскурсия по планетарию (6+), лекция "Звездное небо зимы" (12+), программа "Естественный отбор" (12+).

НГХМ: 16 января – онлайн-лекция "Портрет в русском искусстве рубежа XIX-XX вв" (читает Надежда Юрасова).

В настоящее время открыты следующие выставки:

Усадьба Рукавишниковых: выставка к 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума Петрова "Наследие Аввакума" (12+), выставка "Горьковский рубеж" (6+), выставка "Волшебный мир зимних праздников" (0+);

Музей русского патриаршества: выставка "Николай Угодник" (0+);

Дом Сироткина: выставка "Живи и помни", посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (6+).

Арсенал: выставочная программа "Инновация-2020" (12+), проект "Тихий Новый год" созданный для Арсенала нижегородскими художниками, резидентами мастерской "Тихая" Антоном Мороковым, Андреем Оленевым и Яковом Хоревым (12+).