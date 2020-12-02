Обсуждения по участку на Гребном канале пройдут в Нижнем Новгороде Общество

Общественные обсуждения по участку на Гребном канале пройдут в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте администрации.

Речь идет о том, чтобы разрешить фонду "Патриотический Центр "Русская Победа" подготовить документацию по планировке территории (включая проект межевания территории) в границах улиц набережная Гребного канала и Красная слобода в Нижегородском районе за счет собственных средств.

Подробнее с проектом можно ознакомиться в администрации Нижегородского района (ул.Пискунова, 1) до 20 января (с 9 до 12 и с 13 до 17 часов).

Свои замечания можно направить на почту по адресу: slushaniya@nizh.admgor.nnov.ru до 20 января.

Напомним, что также планируются общественные обсуждения по проекту гостиницы на ул.Студеной.