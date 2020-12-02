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Политика

Ротация руководителей состоялась в Приволжской и Южной оперативной таможне

11 января 2021 16:17  [145] Политика
Алексей Турко

Алексей Турко

Фото: Приволжское таможенное управление

Экс-начальник Южной оперативной таможни Алексей Турко возглавил Приволжскую оперативную таможню. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе пояснили, что назначение состоялось в порядке перевода по службе. Бывший начальник Приволжской оперативной таможни Анатолий Балтыков в рамках кадровой ротации стал руководителем Южной оперативной таможни.

Алексей Турко стал заместителем начальника Приволжского таможенного управления – начальником Приволжской оперативной таможни с 11 января 2021 года приказом Федеральной таможенной службы.

Он родился 16 апреля 1971 года в городе Калинине (Тверь). Имеет два высших образования: техническое и юридическое. В таможенных органах работает с 2013 года.

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