Стадион "Водник" открылся на Бору после реконструкции Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Стадион "Водник" открылся после реконструкции в городе Бор Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Стадион капитально отремонтировали в рамках регионального проекта "Вам решать", инициированного губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Сумма финансирования составила 25 млн рублей.

Проект "Стадион "Водник" - территория спорта" победил в голосовании, которое прошло в сентябре 2019 года. За него проголосовали 2 789 человек, что составляет 40,87 % от общего числа участников голосования (6 822 человека).

Ремонт здания начался 11 августа 2020 года. Специалисты ремонтировали кровлю, фасад, входную группу, заменяли системы водоснабжения и канализации, напольное покрытие, проводили монтаж вентиляции, электромонтажные и отделочные работы, обеспечили подключение к системе горячего водоснабжения.

"Инициативное бюджетирование, по моему убеждению, - одна из лучших форм "обратной связи" с населением. Было предложено несколько проектов в разных отраслях, борчане определили, что для них важнее. Останавливаться на достигнутом не будем, стадион очень востребован у населения. Мы подготовили проект дальнейшего развития территории и постараемся воплотить эти планы в реальность", - сказал на открытии объекта глава местного самоуправления Алексей Боровский.

Также в 2020 году в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни" национального проекта "Демография" на территории стадиона "Водник" была установлена спортивная площадка для выполнения нормативов ГТО. Оборудование для площадки приобретено министерством спорта Нижегородской области за счет средств федерального и областного бюджетов на сумму 1,1 млн рублей. Монтаж оборудования и обустройство основания площадки осуществлялся на средства борского бюджета в размере 960 тысяч рублей.

Напомним, в 2020 году реализовано 103 проекта "Вам решать!". В региональном бюджете на их финансирование было заложено 900 млн рублей.

О необходимости повышать роль инициативного бюджетирования в стране заявил президент РФ Владимир Путин.