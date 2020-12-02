Нижний сегодня: главные события дня Общество

Расписание движения "Стрижей" и "Ласточек" скорректируют из-за смены вокзала в Москве

Курсирующие между Нижним Новгородом и Москвой высокоскоростные поезда "Стриж" и "Ласточка" будут останавливаться в столице не на Курском вокзале, а на станции Черкизово, потому что на железнодорожном участке Москва-Каланчевская – Москва-Курская будут строить дополнительные пути. В связи со сменой вокзала будет скорректировано расписание и маршрут некоторых пассажирских поездов.

Минздрав рассказал о состоянии вакцинированных от коронавируса нижегородцах

По данным на 11 января в Нижегородской области от коронавируса вакцинировались 1 504 человека, в числе которых медики, сотрудники сферы образования и социальной сферы, волонтеры, а также граждане, у которых высокий риск заражения COVID-19. В Минздраве рассказали, что у всех, кто прошел вакцинацию, жалоб на ухудшение самочувствия нет, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Стала известна причина и продолжительность сильных морозов в Нижнем Новгороде

Синоптики рассказали, по какой причине в Нижнем Новгороде на предстоящей неделе температура воздуха понизится до -31°…-35°. Дело в том, что в понедельник наш регион окажется в тыловой части циклона, куда станут прорываться первые порции холодного воздуха с Русского Севера. Уже сейчас МЧС предупредило нижегородцев о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций из-за морозов.

"Теплоэнерго" повышает температуру в котельных из-за резкого похолодания в Нижнем Новгороде

"Теплоэнерго" повышает температуру теплоносителя в котельных из-за резкого похолодания в Нижнем Новгороде. Персонал на котельных и теплопунктах продолжает работу в усиленном режиме.

Воду частично отключат в Сормовском районе 12 января

Холодную воду частично отключат в Сормовском районе 12 января. В этот день плановые работы будут организованы на трубопроводе по ул. Циолковского. Отключение предполагается с 09:00 до 21:00.

Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 25 районах Нижегородской области

Случаев заболевания коронавирусом за прошедшие сутки не выявлено в 16 районах Нижегородской области. Всего сейчас в регионе COVID-19 верифицирован у 74 913 человек, из которых 32 476 проживает в Нижнем Новгороде, а остальные 42 437 – за пределами областного центра.

Обнародованы данные о числе нижегородцев с подтвержденным коронавирусом на 11 января

По данным на 11 января в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 74 913 человек, в том числе еще 474 новых случая заболевания зарегистрировано за прошедшие сутки, а днем ранее - 472 новых случая COVID-19.

Каждый десятый объект общепита в Нижегородской области нарушил режим при COVID-19

В новогодние праздники проверено 194 объекта развлекательной сферы. Проверки были организованы в кафе, барах, ресторанах, магазинах, кинотеатрах, а также на катках. Выявлено 53 нарушения на 19 объектах. Таким образом, каждое десятое заведение нарушило новый режим работы.

Парковку запретят еще на нескольких улицах в Нижнем Новгороде

В информационной заметке НИА "Нижний Новгород" представлен список улиц, где с 21 января вводится запрет на парковку транспорта.