"От профессионализма каждого из вас напрямую зависит обеспечение прав и свобод человека", - Юрий Шалабаев

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Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником.
"На протяжении почти трёхсот лет прокурорские работники не только обеспечивают правовую стабильность в России, но и выполняют ещё одну, не менее важную миссию – поддерживают доверие граждан к правоохранительным органам, веру людей в силу закона. От профессионализма каждого из вас напрямую зависит обеспечение прав и свобод человека в нашей стране.
От имени администрации Нижнего Новгорода и от себя лично желаю всем сотрудникам и ветеранам прокуратуры доброго здоровья, выдержки, оптимизма и благополучия!" – отмечается в поздравлении.
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