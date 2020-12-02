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Общество

"От профессионализма каждого из вас напрямую зависит обеспечение прав и свобод человека", - Юрий Шалабаев

12 января 2021 10:15  [127] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником.

"На протяжении почти трёхсот лет прокурорские работники не только обеспечивают правовую стабильность в России, но и выполняют ещё одну, не менее важную миссию – поддерживают доверие граждан к правоохранительным органам, веру людей в силу закона. От профессионализма каждого из вас напрямую зависит обеспечение прав и свобод человека в нашей стране.

От имени администрации Нижнего Новгорода и от себя лично желаю всем сотрудникам и ветеранам прокуратуры доброго здоровья, выдержки, оптимизма и благополучия!" – отмечается в поздравлении.

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