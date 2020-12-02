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Общество

Нижегородским ученикам разрешили не ходить в школы в мороз

12 января 2021 10:34  [199] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Школьникам Нижегородской области разрешили не ходить на уроки в сильные морозы. Об этом написал министр образования, науки и молодежной политики региона Сергей Злобин на своей странице в соцсети Instagram.

Он рекомендовал родителям не отправлять учеников 1-4 классов в школы, если температура воздуха понизится до -25…29°. Также уроки могут пропустить ученики 1-9 классов школ, расположенных в сельской местности.

Если температура воздуха понизится до -30°, разрешается не ходить на учебу и ученикам 1-9 классов городских школ, и 1-11 классов - сельских.

При этом учебный процесс в школах будет осуществляться в штатном режиме. Родители учеников сами будут принимать решение о посещении ребенком школы.

"Главное – уведомить об этом образовательную организацию. В таком случае уроки, пропущенные из-за погодных условий, не будут засчитаны пропусками по неуважительной причине", - напомнил министр.

Он добавил, что в случае принятия решения о посещении ребенком учебного учреждения, родителям младшеклассников обязательно нужно будет провожать их до школы и обратно.

Напомним, на этой неделе синоптики прогнозируют морозы до -31°. По информации специалистов компании, которая занимается внедрением новых технологий обработки метеорологической информации, таких морозов не было с 2018 года. Причем метеорологи сообщают, что "январские морозы – это надолго" и объясняют причины такой аномалии воздействием циклона.

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