Просроченные продукты обнаружены в детсаду на Бору. Об этом сообщили в прокуратуре региона 12 января 2021 года.
Во время проверки в одном из детских садов городского округа г.Бор установлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований, в том числе наличие пищевых продуктов, недопустимых к использованию в детском питании (горчица), а также продуктов с истекшим сроком годности.
Кроме того установлено, что фактическое содержание жиров и калорийность готовых блюд ниже пределов допустимых отклонений.
По фактам выявленных нарушений городская прокуратура внесла представление начальнику управления образования и молодежной политики администрации округа.
В отношении заведующего детским садом возбуждено административное дело по ч.2 ст.19.20 КоАП РФ. Максимальный штраф может составить 25 тысяч рублей.
Ранее, по итогам другой проверки выяснилось, что в трех детсадах Чкаловска и двух детсадах Навашинского района детей кормили с нарушениями.
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