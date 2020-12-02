Просроченные продукты обнаружены в детсаду на Бору Общество

Просроченные продукты обнаружены в детсаду на Бору. Об этом сообщили в прокуратуре региона 12 января 2021 года.

Во время проверки в одном из детских садов городского округа г.Бор установлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований, в том числе наличие пищевых продуктов, недопустимых к использованию в детском питании (горчица), а также продуктов с истекшим сроком годности.

Кроме того установлено, что фактическое содержание жиров и калорийность готовых блюд ниже пределов допустимых отклонений.

По фактам выявленных нарушений городская прокуратура внесла представление начальнику управления образования и молодежной политики администрации округа.

В отношении заведующего детским садом возбуждено административное дело по ч.2 ст.19.20 КоАП РФ. Максимальный штраф может составить 25 тысяч рублей.

Ранее, по итогам другой проверки выяснилось, что в трех детсадах Чкаловска и двух детсадах Навашинского района детей кормили с нарушениями.