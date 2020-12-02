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Общество

"Прокуратура стоит на страже закона и обеспечивает правовую стабильность в нашей стране", - Олег Лавричев

12 января 2021 12:08  [153] Общество

Председатель Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев направил поздравление с Днем работника прокуратуры России.

"День работника прокуратуры Российской Федерации – это праздник людей, которые ежедневно стоят на страже интересов государства и соблюдения прав и свобод его граждан.

Исторически прокуратура в России была государственным институтом, обеспечивающим надзор за соблюдением законности и правопорядка и пользующимся авторитетом и доверием у россиян. Обеспечивать верховенство буквы закона – дело вашего долга и чести, с которым вы успешно справляетесь благодаря высокому профессионализму, компетенции, принципиальности, ответственности и верности служебному долгу.

Искренне желаю всем работникам прокуратуры крепкого здоровья, счастья, благополучия, профессионального роста и дальнейших успехов в службе на благо Отечества. Отдельная благодарность ветеранам за вашу достойную службу и вклад в дело укрепления законности", - отмечается в поздравлении председателя Думы.

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