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Общество

Более 10 тысяч нижегородцев получили продуктовые наборы и другую помощь во время новогодних акций

12 января 2021 13:08  [102] Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Более 10 тысяч нижегородцев смогли получить различную помощь в рамках новогодних акций, которые были организованы региональным отделением "Единой России", сообщили в НРО партии.

Одной из самых масштабных стала благотворительная акция "В Новый год с "Единой Россией". Она проходила на территории всей области. Депутаты совместно с волонтерами передавали сладкие подарки и новогодние продуктовые наборы семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющим небольшой доход. Только в рамках этой акции подарки получили почти 2,5 тысячи нижегородских семей.

Не остались без внимания участники и инвалиды Великой Отечественной войны. Более одной тысячи фронтовиков получили подарки в рамках акции "С новым годом, ветеран!". Она была организована совместно с региональным отделением движения "Волонтеры Победы".

"В этом году к традиционным праздничным поздравлениям и акциям партии добавились волонтерские акции. Я благодарю всех, кто в эти дни не остался в стороне, а помогал тем, кому было тяжело, и кто действительно нуждался в нашей поддержке. Мы распределили свои силы так, чтобы никто не остался без внимания. Детям постарались создать праздничное настроение, а мечты многих нижегородских ребят смогли воплотить в жизнь благодаря акции "Елка желаний", - рассказал губернатор Нижегородской области, секретарь регионального отделения "Единой России" Глеб Никитин.

Как отметил Глеб Никитин, особенно важна была помощь партактива и депутатов всех уровней медикам в больницах и поликлиниках региона.

"С самого начала пандемии это направление работы является приоритетным. К сожалению, новогодние праздники многие врачи и сотрудники медучреждений не смогли провести в кругу семьи, а были на боевом посту. Мы постарались немного разгрузить их, волонтерская помощь позволила медикам либо переключиться на профильную работу, либо найти немного личного времени. Депутаты и волонтеры доставляли лекарства на личном транспорте пациентам, которые проходят лечение на дому, были задействованы в колл-центрах и нековидных зонах медицинских учреждений. Многие депутаты подключились к организации горячего питания для врачей и медперсонала. Помощь смогли получить более 50 медицинских организаций Нижегородской области", - сообщил секретарь регионального отделения.

Помимо этого, региональное отделение "Единой России" поздравило детей врачей и медперсонала, который работает в "красных зонах". Также подарки были переданы в нижегородскую областную детскую клиническую больницу. В первую очередь их получили те дети, которые провели новогоднюю ночь и праздники в больнице.

Также большое количество различных акций были организованы местными отделениями партии по всей Нижегородской области и депутатами различного уровня на своих избирательных округах.

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