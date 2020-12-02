Вячеслав Лепёшкин пропал в Павлове неделю назад Общество

Фото: ПСЦ "Рысь"

Вячеслав Лепёшкин пропал в Павлове неделю назад. Об этом сообщает ПСЦ "Рысь 12 января 2021 года.

По информации поисковиков 45-летний мужчина ушел с адреса по ул.Горького еще 3 января.

Приметы пропавшего: среднего телосложения, рост 184 см, волосы русые, глаза серо-голубые.

Был одет в красную куртку, темно-синие джинсы, обут в черные ботинки.

Особые приметы: нечеткая тату на левой кисти, на правом плече много родинок, небольшой шрам на щеке.

При себе у него было два мобильных телефона.

Связаться с ПСЦ можно по номеру: 8 (831) 28-38-200.

Напомним, волонтеры пытаются установить личность погибшей женщины, тело которой нашли в Канавинском районе.