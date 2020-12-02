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Вячеслав Лепёшкин пропал в Павлове неделю назад. Об этом сообщает ПСЦ "Рысь 12 января 2021 года.
По информации поисковиков 45-летний мужчина ушел с адреса по ул.Горького еще 3 января.
Приметы пропавшего: среднего телосложения, рост 184 см, волосы русые, глаза серо-голубые.
Был одет в красную куртку, темно-синие джинсы, обут в черные ботинки.
Особые приметы: нечеткая тату на левой кисти, на правом плече много родинок, небольшой шрам на щеке.
При себе у него было два мобильных телефона.
Связаться с ПСЦ можно по номеру: 8 (831) 28-38-200.
Напомним, волонтеры пытаются установить личность погибшей женщины, тело которой нашли в Канавинском районе.
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