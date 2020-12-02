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Общество

Более 300 малышей родились в Нижегородской области в новогодние праздники

12 января 2021 15:22  [51] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

ЗАГС Нижегородской области за период новогодних праздников зарегистрировал 312 новорожденных малышей. Об этом сообщается на странице регионального управления ЗАГС в соцсети Instagram.

В том числе в новогоднюю ночь на свет появились три мальчика и четыре девочки. В первый день 2021 года - 34 малыша: 20 девочек и 14 мальчиков.

Напомним, самыми популярными мужскими именами в 2020 году были - Артём, Александр, Михаил, Максим и Иван. Из девочек в Нижнем Новгороде больше всего в прошлом году родилось Софий. Следующими по популярности именами стали: Виктория, Анастасия, Мария и Анна.

В перечень редких имен вошли такие, как Космос и БагиняЗолушка и Кай.

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Теги:
Дети ЗАГС
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