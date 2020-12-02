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Происшествия

Десять человек госпитализировано в результате падения на скользких дорогах в Нижегородской области

12 января 2021 16:10  [99] Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Десять человек было госпитализировано в результате падения на скользких дорогах в Нижегородской области за новогодние праздники. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве здравоохранения региона со ссылкой на территориальный центр медицины катастроф. 

В период с 1 по 12 января нижегородцы обращались за медицинской помощью с такой жалобой 379 раз. Среди них 76 человек - несовершеннолетние. 

Кроме того, два человека были госпитализированы с обморожением. Всего было зарегистрировано четыре случая обморожения.

Ранее сообщалось, что в декабре в нижегородские травмпункты поступило 976 обращений из-за падения на скользкой дороге, из них 148 травм получили несовершеннолетние. В результате 55 человек, среди которых четверо детей, были госпитализированы.

Также 12 нижегородцам потребовалась медицинская помощь из-за обморожения. Восемь человек попали в больницу. 

Напомним, на этой неделе синоптики прогнозируют морозы до -31°. По информации специалистов компании, которая занимается внедрением новых технологий обработки метеорологической информации, таких морозов не было с 2018 года. Причем метеорологи сообщают, что "январские морозы – это надолго" и объясняют причины такой аномалии воздействием циклона.

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