Арестован обвиняемый в гибели двух человек на пожаре в общежитии Лыскова Происшествия

Фото: СУ СК РФ по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Арестован обвиняемый в гибели двух человек на пожаре в общежитии Лыскова. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области 12 января 2020 года.

Расследуется уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом).

Пожар произошел ночью 6 января этого года в общежитии по ул. Комсомольская. В результате погибли 61-летняя женщина и 64-летний мужчина. Также за медицинской помощью обратились еще трое жителей общежития. Они находятся в больнице до сих пор.

В результате пожара, полностью сгорел первый этаж общежития, а также девять квартир на втором этаже здания.

Подозреваемым, а затем и обвиняемым стал 34-летний житель общежития.

В ходе допросов обвиняемый, пояснил, что поджигать коридор общежития не хотел, а просто бросил окурок на пол, в результате чего и возник пожар.

Расследование по уголовному делу продолжается.