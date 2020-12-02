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Происшествия

Влюбленная жительница Сарова заплатила за "подарок" от иностранца 1,5 млн рублей

12 января 2021 17:36  [94] Происшествия

Фото: ГУ МВД РФ по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Полицейские разыскивают мошенников, похитивших более 1,5 млн рублей у жительницы Сарова. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области, женщина перевела деньги якобы для оплаты пошлины за посылку из-за рубежа. Подарок должен был прийти от друга по романтической переписке.

Заявительница рассказала полицейским, что ранее на сайте знакомств она начала общаться с иностранным гражданином. Новый знакомый попросил получить посылку, которую он якобы отправил на ее имя почтой из другой страны. Чтобы получить подарок, женщине сначала нужно было оплатить таможенные сбор, что она и сделала.

При этом, посылка так и не пришла, а друг по интернет-переписке исчез. Женщина поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.

Максимальное наказание по статье "мошенничество" – 10 лет лишения свободы. Расследование продолжается.

Ранее другая пожилая нижегородка отдала 600 тысяч рублей после просмотра телешоу.

Еще одна нижегородка купила у мошенников свадебное платье за 228 тысяч рублей.

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