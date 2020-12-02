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Бизнес

Банк "Открытие" предложил МСБ сервис электронной регистрации недвижимости

12 января 2021 18:06  [71] Бизнес

Банк "Открытие" предложил клиентам малого и среднего бизнеса, получившим кредит в банке под залог недвижимости, услугу онлайн-регистрации недвижимости в Росреестре. Об этом сообщает пресс-служба кредитного учреждения.

В пресс-службе пояснили, что при оформлении займа под залог недвижимости одновременно с кредитным договором банк может оформить договор ипотеки с обязательной регистрацией в Росреестре в соответствии с законодательством РФ. Теперь это можно сделать без личного посещения МФЦ и офисов регистратора – в режиме онлайн. При этом снятие обременения с недвижимости при погашении кредита также возможно онлайн.

Чтобы воспользоваться сервисом, клиенту необходимо иметь усиленную квалифицированную электронную подпись, либо получить ее в офисе банка. Остальные этапы, связанные с регистрацией, проводятся дистанционно.

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