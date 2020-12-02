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Общество

Уральский завод подал иск на блогера из Дзержинска

13 января 2021 10:39  [51] Общество

Фото: из соцсети ВКонтакте, Андрей Рудой

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Завод "Урал" (Миасс, Челябинская область) подал иск на блогера из Дзержинска Андрея Рудого. Об этом сам блогер рассказал в своем YouTube-канале "Вестник Бури".

По его мнению, иск о клевете связан с тем, что в паблике "Вестник Бури" помогали распространять информацию о давлении работодателя на протестующих рабочих.

"29 ноября 2020 года независимый профсоюз завода "Урал", выступая о повышении зарплат и полном применении на практике социальных льгот, провел пикет. Пикет был перенесен администрацией города на окраину под предлогом якобы организации в центре ледового праздника. На что профсоюз не согласился. Рабочие в количестве 28 человек вышли на акцию. На главу профсоюза было заведено дело об административном правонарушении", - рассказал Андрей Рудой.

"Именно из-за этой, далеко не самой популярной заметки, у руководства завода, бомбануло", - добавил он. Истец (завод "Урал") не согласен с распространенной информацией в соцсети. Блогер же уверяет, что заметка написана со слов рабочих завода.

Андрей Рудой, в свою очередь, обратился к руководству завода, попросил отозвать иск и сесть за стол переговоров. Если этого не произойдет, то "Вестник Бури" "сидеть сложа руки не будет".

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Теги:
Завод Суд
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