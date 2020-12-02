Проездные для нижегородских школьников и студентов стали бессрочными Общество

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Проездные для нижегородских школьников и студентов стали бессрочными. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Речь идет о том, что теперь отменен трехмесячный срок действия электронных проездных на 20, 40 и 60 поездок. Неиспользованные поездки теперь не "сгорают", а действуют неограниченное время.

При этом, действие проездных, приобретенных с начала учебного года, будет продлено.

"Такое решение распространяется на все проездные, которыми школьники и студенты пользуются с начала учебного года. Поэтому, если у учащегося остались неиспользованные поездки из-за перехода на дистанционное обучение, то в январе он может продлить их действие и полностью использовать для оплаты проезда", - отметил Глеб Никитин.

Губернатор Нижегородской области добавил, что этот вопрос актуален для многих семей, когда дополнительные траты на новые поездки детей стали ощутимой проблемой.

Продлить срок действия неиспользованных поездок можно с помощью мобильного приложения "Ситикард", установленного на смартфон Аndroid с функцией NFC, или с использованием устройства проверки баланса и записи отложенного пополнения "Ситикард" на любой станции нижегородского метро и в МФЦ Нижнего Новгорода. В этих случаях транспортную карту нужно приложить два раза к устройству или смартфону, на котором включено NFC и открыто приложение "Ситикард".

Если у пользователя нет возможности продлить действие проездного указанными способами, он может обратиться в пункт обслуживания оператора "Ситикард". Подробности сайте siticard.ru.

Напомним, новые единые проездные для школьников ввели на городских и пригородных маршрутах Нижегородской области в начала учебного года 2020-2021 г.г. Помимо безлимитных проездных были введены электронные проездные на 20,40 и 60 поездок. Для школьников, часто пользующихся транспортом, оптимальным будет безлимитный проездной на месяц. Структура новых проездных повторяет проверенную линейку проездных для льготных категорий граждан.