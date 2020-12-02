"В нижегородских СМИ трудятся яркие, талантливые, по-настоящему увлеченные своим делом люди", - Олег Лавричев Общество

Председатель Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев поздравил СМИ с Днем российской печати.



"В век информационных технологий обо всех новостях мы узнаем из средств массовой информации. В нижегородских СМИ трудятся яркие, талантливые, по-настоящему увлеченные своим делом люди. На страницах печатных и электронных изданий, в телевизионном и радиоэфире Вы оперативно сообщаете нижегородцам все самые важные новости и поднимаете проблемные вопросы, тем самым помогая их решению.

Но статус "четвертой власти" накладывает на вас и особую ответственность. В минувшем году, когда весь мир охватила пандемия коронавируса, благодаря вашей грамотной работе, умению четко расставлять акценты и способности сохранять холоднокровие и объективность в любой, даже самой сложной ситуации, вы стали глазами и ушами многих нижегородцев, которые вынуждены были перейти на самоизоляцию.

Вы помогли медикам и руководству региона донести до нижегородцев информацию о том, почему так важно оставаться дома, как соблюдать меры предосторожности и куда обращаться в случае, если не удалось защитить себя и своих близких от болезни. Спасибо вам за эту работу!

Нижегородцы, желая оставаться в курсе происходящего, по-прежнему ждут от вас оперативной и достоверной информации и активной гражданской позиции.

Желаю вам креативных идей, интересных сюжетов и запоминающихся материалов, высоких рейтингов, тиражей и посещаемости!

Держите руку на пульсе и оставайтесь интересными для своих читателей, зрителей и слушателей!" – пожелал председатель Думы.