Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
13 января 2021 11:55  [116] Борский мост отремонтируют в Нижнем Новгороде
13 января 2021 11:24  [102] "В нижегородских СМИ трудятся яркие, талантливые, по-настоящему увлеченные своим делом люди", - Олег Лавричев
13 января 2021 11:16  [123] Проездные для нижегородских школьников и студентов стали бессрочными
13 января 2021 10:39  [132] Уральский завод подал иск на блогера из Дзержинска
13 января 2021 09:45  [273] Нижегородский минздрав открыл запись на вакцинацию от COVID-19
13 января 2021 09:16  [240] Парковки в Нижнем Новгороде станут платными в 2022 году
13 января 2021 09:15  [107] "Потребность населения в информации с каждым годом растет", - Евгений Люлин
13 января 2021 09:12  [120] "Для меня общение с журналистами – это возможность получить конструктивную обратную связь", - Глеб Никитин
12 января 2021 19:01  [236] Нижний сегодня: главные события дня
12 января 2021 17:41  [266] Нижний Новгород после установки энергосберегающих светильников сэкономит около 150 млн рублей
Общество

"В нижегородских СМИ трудятся яркие, талантливые, по-настоящему увлеченные своим делом люди", - Олег Лавричев

13 января 2021 11:24  [102] Общество

Председатель Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев поздравил СМИ с Днем российской печати.

"В век информационных технологий обо всех новостях мы узнаем из средств массовой информации. В нижегородских СМИ трудятся яркие, талантливые, по-настоящему увлеченные своим делом люди. На страницах печатных и электронных изданий, в телевизионном и радиоэфире Вы оперативно сообщаете нижегородцам все самые важные новости и поднимаете проблемные вопросы, тем самым помогая их решению.

Но статус "четвертой власти" накладывает на вас и особую ответственность. В минувшем году, когда весь мир охватила пандемия коронавируса, благодаря вашей грамотной работе, умению четко расставлять акценты и способности сохранять холоднокровие и объективность в любой, даже самой сложной ситуации, вы стали глазами и ушами многих нижегородцев, которые вынуждены были перейти на самоизоляцию.

Вы помогли медикам и руководству региона донести до нижегородцев информацию о том, почему так важно оставаться дома, как соблюдать меры предосторожности и куда обращаться в случае, если не удалось защитить себя и своих близких от болезни. Спасибо вам за эту работу!

Нижегородцы, желая оставаться в курсе происходящего, по-прежнему ждут от вас оперативной и достоверной информации и активной гражданской позиции.

Желаю вам креативных идей, интересных сюжетов и запоминающихся материалов, высоких рейтингов, тиражей и посещаемости!

Держите руку на пульсе и оставайтесь интересными для своих читателей, зрителей и слушателей!" – пожелал председатель Думы.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph