Представители нижегородского женского футбола номинированы на премию Futsalplanet Awards Спорт

Александра Самородова Фото: МФК "Норманочка"

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Представители нижегородской женской мини-футбольной команды (МФК) "Норманочка" номинированы на премию Futsalplanet Awards 2020. Об этом сообщили в региональном минспорта.

Номинантов ежегодной премии выбирало международное жюри в 21-й раз. В этом году победители будут названы в 12 номинациях. Впервые будет определён "Лучший женский мини-футбольный клуб" и "Лучший тренер женского мини-футбольного клуба". В каждой категории, как и ранее, на титул претендуют по 10 номинантов. Российский мини-футбол представлен в 11 из 12 номинаций.

Капитан МФК "Норманочка" Александра Самородова стала номинантом в категории "Лучший игрок мира среди женщин", а главный тренер "Норманочки" Темур Алекберов номинирован в категории "Лучший в мире тренер женского мини-футбольного клуба".

"В конце 2020 года лауреатом Национальной спортивной премии стала известный нижегородский тренер Галина Кошелева. Очень приятно, что в начале 2021 года таланты наших спортсменов и тренеров вновь не остались без внимания мировой спортивной общественности. Желаю нашим номинантам победы в столь значимой для каждого спортсмена и тренера премии", - прокомментировал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.