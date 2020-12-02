Нижегородская ФСИН прокомментировала информацию о заключенном с перерезанным горлом Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Главное управление ФСИН России по Нижегородской области рассказало подробности происшествия, когда в одной из исправительных колоний был найден заключенный с перерезанным горлом.

В управлении пояснили, что данную информацию распространили местные телеканалы, "но видеосюжет не соответствует действительности". СМИ сообщили, что "в запертой одиночной камере строгого режима кто-то чем-то перерезал горло заключенному".

Сегодня, 13 января, в управлении ФСИН сообщили, что осужденный сам совершил указанный поступок. Для этого он использовал алюминиевую ложку, которую заточил самостоятельно.

Камера, в которой находился осужденный, оснащена видеонаблюдением, что позволило установить все обстоятельства произошедшего, а также оперативно среагировать и оказать пострадавшему медицинскую помощь.

По информации ФСИН, сейчас мужчина находится в ведомственной больнице.