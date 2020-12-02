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Общество

Работа над открытием саун при спортклубах ведется в Нижегородской области

13 января 2021 14:02  [73] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Работа над открытием саун при спортивных клубах ведется в Нижегородской области. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин на своей странице в соцсети Instagram.

Нижегородка обратилась к главе региона с вопросом о возобновлении работы саун, мотивировав это тем, что сейчас "туда ходят исключительно переболевшие". Она добавила, что скоро к ним присоединятся привившиеся.

"Может быть допустимо через какое-то время запустить работу спортклубов целиком?", - спросила она.

"Работаем над этим вопросом с Роспотребнадзором", - написал он.

Напомним, работа саун с ограничениями разрешена в Нижегородской области с августа 2020 года. В сауне одновременно могут находится не более трех посетителей. Фитнес-клубам тогда разрешили проводить мероприятия на открытом воздухе с группами, где присутствует до 15 человек.

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