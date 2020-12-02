Обвиняемые в насильственном удержании людей и убийстве пойдут под суд в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: СУ СК РФ по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Обвиняемые в удержании людей и убийстве пойдут под суд в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в региональном СУ СК 13 января 2021 года.

Все началось с попытки отыскать похищенные деньги.

По версии следствия, в ноябре 2019 года 28-летний молодой человек хотел вернуть средства. Для этого он удерживал в квартире в Нижегородском районе двух мужчин (43 и 38 лет), которые якобы эти деньги взяли.

Также молодой человек привлек еще трех своих знакомых, которые согласились участвовать в преступлении за денежное вознаграждение.

Квартира охранялась, а у двух мужчин не было возможности свободно по ней передвигаться.

После этого организаторы удержания пришли к выводу, что один из потерпевших не причастен к хищению денег, и его отпустили. В этот же день, трое мужчин задушили второго потерпевшего в этой квартире. После чего скрыли тело.

Вину по предъявленному обвинению ни один из обвиняемых не признал. Дело направлено в Нижегородский областной суд.

Дело было возбуждено по ч. 2 ст. 127 и ч. 2 ст. 105 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в отношении двух лиц и убийство).