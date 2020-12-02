Погрузка грузов на ГЖД в 2020 году снизилась почти на 9% Бизнес

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Погрузка грузов на ГЖД в 2020 году снизилась почти на 8,6% по сравнению с 2019 годом – до 28,5 млн тонн. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Наибольшее снижение показала погрузка нефти и нефтепродуктов – на 25,4% до 8,6 млн тонн. Погрузка черных металлов снизилась на 17,7% - до 1,9 млн тонн, цемента – на 12% до 2,4 млн тонн, химикатов и соды – на 11,1% до 1,7 млн тонн.

При этом погрузка грузов в контейнерах увеличилась в 2020 году на 11% - до 1,6 млн тонн, погрузка промышленного сырья и формовочных материалов – на 2,9% до 1,5 млн тонн, а химических и минеральных удобрений – на 1,7% до 2,1 млн тонн.

Грузооборот с начала 2020 года составил порядка 158 млрд тарифных тонно-км, что на 12,1% меньше, чем годом ранее.