Банк "Открытие" разыгрывает среди предпринимателей IPhone 12 Pro

Банк "Открытие" разыграет среди новых и текущих клиентов - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей iPhone 12 Pro 256 GB. Об этом сообщает пресс-служба банка.
В пресс-службе добавили, что обладатель нового гаджета станет известен 2 февраля 2021 года.
Чтобы получить новый iPhone 12 Pro клиенту банка надо оформить заявку и заключить договор на открытие счёта в банке "Открытие" до конца января.
Подробнее об акции и расчетно-кассовом обслуживании в банке "Открытие" можно узнать на сайте банка и портале Open Academy.
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