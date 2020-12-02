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Бизнес

Банк "Открытие" разыгрывает среди предпринимателей IPhone 12 Pro

13 января 2021 16:47  [99] Бизнес

Банк "Открытие" разыграет среди новых и текущих клиентов - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей iPhone 12 Pro 256 GB. Об этом сообщает пресс-служба банка.

В пресс-службе добавили, что обладатель нового гаджета станет известен 2 февраля 2021 года.

Чтобы получить новый iPhone 12 Pro клиенту банка надо оформить заявку и заключить договор на открытие счёта в банке "Открытие" до конца января.

Подробнее об акции и расчетно-кассовом обслуживании в банке "Открытие" можно узнать на сайте банка и портале Open Academy.

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