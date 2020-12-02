Суд поддержал нижегородский минстрой по делу о строительстве у "Дома Алексеева" Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Суд поддержал министерство строительства Нижегородской области по делу о строительстве дома на Провиантской-Ульянова рядом с объектом культурного наследия (домом, где жил конструктор Ростислав Алексеев) в Нижнем Новгороде. Информация об этом содержится в картотеке дел арбитражного суда.

Застройщик (ООО "Дом на Провиантской") подал в суд на управление госохраны ОКН Нижегородской области и региональный минстрой для того, чтобы продолжить строительство.

Сегодня суд принял решение отказать в иске полностью.

Напомним, минстрой отменил разрешение на строительство жилого дома по ул. Провиантской у дома конструктора Алексеева в октябре 2019 года на основании обращения прокуратуры в адрес заместителя губернатора Сергея Морозова.

Было доказано, что в ходе согласования строительства, начиная с 2014 года, были допущены грубые нарушения законодательства РФ и нарушение прав жителей близлежащих домов.

Ранее сообщалось, основным нарушением является тот факт, что в проекте строительства многоквартирного дома не предусматривается обеспечение сохранности объекта культурного наследия регионального значения.

Рядом со стройплощадкой находится дом, где в 1941-1980 гг. жил инженер-кораблестроитель Ростислав Алексеев (ул. Ульянова, 45А). Поскольку ООО "Дом на Провиантской" не ведет мониторинг состояния объектов капитального строительства, попадающих в зону влияния котлована, во время строительных работ дом мог пострадать или вовсе обвалиться.

Другое нарушение состоит в том, что застройщик к июню 2019 года разработал, но не реализовал проект обеспечения сохранности объекта археологического наследия – культурного слоя Нижнего Новгорода, в границы которого попадает участок строительства. Застройщик был обязан обеспечить его сохранность путем привлечения на площадку профессиональных археологов.

Также выяснилось, что ООО "Дом на Провиантской" не выполняет мероприятия по сохранению зеленых насаждений в зоне строительства. Несмотря на то, что это предусмотрено нормативными актами.

Среди зеленых насаждений на территории стройплощадки – три вида растений, занесенных в Красную книгу Нижегородской области. Речь идет о зеленчуке желтом, лилии саранка и спирее городчатой. Есть угроза их уничтожения в ходе проведения строительных работ. Причем пересадить эти растения на другое место нельзя. Они могут не прижиться и погибнуть.