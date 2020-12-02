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Происшествия

Нижегородцы за сутки перевели мошенникам более одного миллиона рублей

13 января 2021 17:47  [3] Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородцы за сутки перевели мошенникам более одного миллиона рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области

На "удочку" телефонных аферистов попались 54-летний житель Ленинского района и 35-летний житель Московского района.

Первый – перевел мошенникам через банкомат 787 тысяч рублей. Согласно информации, мужчине позвонил неизвестный и предложил по телефону отменить кредит.

"Введя потерпевшего в заблуждение, мошенник добился перевода на свой счет крупной суммы денег через банкомат", - сообщили в МВД.

Второй пострадавший лишился 500 тысяч рублей. Ему также позвонил лжесотрудник банка и под предлогом отмены оформления кредита узнал реквизиты карты.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы на срок до 6 лет.

Ранее сообщалось, что у российских мошенников перед Новым годом появилась новая преступная схема.

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