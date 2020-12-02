ВТБ начал прием заявок на льготные кредиты МСП со ставкой до 7% Бизнес

ВТБ начал прием заявок по новым условиям программы льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства №1764. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Программа предусматривает выдачу кредитов по ставке не выше 7% годовых.

"За время своего действия "Программа 1764" обеспечила доступное финансирование тысячам предпринимателей, а также помогла бизнесу во время пандемии COVID-19. Спрос на нее всегда высокий - инструмент актуален для субъектов МСП из различных отраслей реального сектора экономики: обрабатывающих производств, строительного сектора, арендного бизнеса, сельского хозяйства, торговли и других", - пояснил заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников.

"Сокращение максимальной процентной ставки по новым кредитам в рамках "Программы 1764" позволит дополнительно снизить кредитную нагрузку на бизнес и серьезно поможет работе предпринимателей в этом году. Со своей стороны, ВТБ готов максимально содействовать эффективной реализации этой и других госпрограмм", - добавил он.

"Программа 1764" предполагает льготное кредитование по ставке не выше 7% годовых с последующим предоставлением субсидий кредитным организациям из федерального бюджета. Льготное финансирование доступно как на пополнение оборотных средств сроком до трех лет, так и на инвестиционные цели – до 10 лет, а также на иные предпринимательские цели и рефинансирование. Кредиты могут получить субъекты МСП из 20 приоритетных отраслей, согласно условиям госпрограммы.