Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Бизнес
13 января 2021 18:04  [82] ВТБ начал прием заявок на льготные кредиты МСП со ставкой до 7%
13 января 2021 16:47  [125] Банк "Открытие" разыгрывает среди предпринимателей IPhone 12 Pro
13 января 2021 14:37  [110] Отправка пассажиров на ГЖД в 2020 году снизилась на 29%
13 января 2021 14:01  [114] Погрузка грузов на ГЖД в 2020 году снизилась почти на 9%
13 января 2021 12:22  [203] Уголовное дело завели на застройщика ЖК в Верхних Печерах
12 января 2021 18:07  [1412] Опубликован проект нового ЖК в районе Мещерского озера
12 января 2021 18:06  [234] Банк "Открытие" предложил МСБ сервис электронной регистрации недвижимости
12 января 2021 16:54  [330] Банк "Открытие" создал дочернюю компанию для мезонинного финансирования
12 января 2021 15:10  [232] Прямой авиарейс Нижний Новгород – Волгоград начал действовать с 12 января
11 января 2021 15:13  [244] "Открытие Private Banking" проводит выставку работ молодых художников
Бизнес

ВТБ начал прием заявок на льготные кредиты МСП со ставкой до 7%

13 января 2021 18:04  [82] Бизнес

ВТБ начал прием заявок по новым условиям программы льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства №1764. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Программа предусматривает выдачу кредитов по ставке не выше 7% годовых.

"За время своего действия "Программа 1764" обеспечила доступное финансирование тысячам предпринимателей, а также помогла бизнесу во время пандемии COVID-19. Спрос на нее всегда высокий - инструмент актуален для субъектов МСП из различных отраслей реального сектора экономики: обрабатывающих производств, строительного сектора, арендного бизнеса, сельского хозяйства, торговли и других", - пояснил заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников.

"Сокращение максимальной процентной ставки　по новым кредитам в рамках "Программы 1764"　позволит дополнительно снизить кредитную нагрузку на бизнес и серьезно поможет работе предпринимателей в этом году. Со своей стороны, ВТБ готов максимально содействовать эффективной реализации этой и других госпрограмм", - добавил он.

"Программа 1764" предполагает льготное кредитование по ставке не выше 7% годовых с последующим предоставлением субсидий кредитным организациям из федерального бюджета. Льготное финансирование доступно как на пополнение оборотных средств сроком до трех лет, так и на инвестиционные цели – до 10 лет, а также на иные предпринимательские цели и рефинансирование. Кредиты могут получить субъекты МСП из 20 приоритетных отраслей, согласно условиям госпрограммы.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph