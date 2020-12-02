Нижний сегодня: главные события дня Общество

Нижегородский минздрав открыл запись на вакцинацию от COVID-19

Нижегородский минздрав открыл запись на вакцинацию от COVID-19. Любой желающий может записаться на сайте министерства здравоохранения региона. Необходимо указать свои ФИО, контактный телефон и выбрать пункт вакцинации. Пациенты, сделавшие прививку, получат сертификат, который является формой регистрации привитых от коронавируса.

Парковки в Нижнем Новгороде станут платными в 2022 году

Речь идет именно об открытых парковках, которые останутся бесплатными весь 2021 год. Тем не менее, количество разрешенных для парковки мест будет ограничиваться там, где припаркованные машины мешают чистить снег, проезжать общественному транспорту, на узких дорогах и там, где они создают неудобство для выезжающих из дворов автомобилей.

Нижегородская ФСИН прокомментировала информацию о заключенном с перерезанным горлом

В одной из исправительных колоний был найден заключенный с перерезанным горлом. Информацию распространили местные телеканалы, однако ФСИН сообщил, что "но видеосюжет не соответствует действительности", поскольку в сюжете предполагается убийство обсужденного. В управлении ФСИН сообщили, что мужчина сам совершил указанный поступок. Для этого он использовал алюминиевую ложку, которую заточил самостоятельно.

Стало известно новое число заболевших COVID-19 нижегородцев по данным на 13 января

По данным на 13 января в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 75 811 человек, в том числе 456 новых случаев заболевания зарегистрировано за прошедшие сутки, а днем ранее - 442 новых случая COVID-19.

Массовая авария с участием девяти автомобилей произошла в Нижнем Новгороде

ДТП случилось накануне вечером, 12 января, в Канавинском районе на Комсомольском шоссе у дома №5. Столкнулись сразу восемь легковых автомобилей и один грузовик. При этом, погибших и пострадавших нет, но движение транспорта было затруднено.

Борский мост отремонтируют в Нижнем Новгороде

Всего в этом году планируется привести в порядок 11 мостов. На эти цели предусмотрено более 400 млн рублей.