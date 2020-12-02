Чиновник из Княгининского района допустил строительство дома без разрешения Общество

Фото: архив "НИА Нижний Новгород"

Чиновник из Княгининского района допустил строительство дома без соответствующего разрешения от администрации. Об этом сообщили в прокуратуре региона 14 января 2020 года.

Установлено, что в ноябре 2019 года управление капитального строительства Княгининского района и ООО "Вад.Строитель" заключили муниципальный контракт на выполнение инженерных изыскательских работ, разработку проектной и рабочей документации, выполнение работы по строительству многоквартирного жилого дома.

При этом, управление капитального строительства от администрации не получило разрешение на строительство дома. В то же время подрядчик строит объект, дом уже возведен под крышу.

В связи с этим по постановлению прокурора директор управления капитального строительства Инспекцией государственного строительного надзора Нижегородской области привлечен к административной ответственности по ч.1 ст. 9.5 КоАП РФ (строительство объектов капитального строительства без разрешения на строительство). Штраф составил 20 тысяч рублей.

В настоящее время постановление вступило в законную силу, штраф оплачен.